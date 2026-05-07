باكنجهام: انتظروا الخلود.. والنهائي إنجاز

أبدى الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، سعادته بحضور فريقه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما يلتقي الهلال، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بالقاعة الرئيسة بفندق كروان بلازا السلام في جدة: «هذا أكبر شرف لي أن أكون حاضرًا في المباراة النهائية على كأس الملك، ونحن في نادي الخلود، نتطلع إلى تقديم مباراة جميلة ورائعة، تليق بهذا الحدث الكبير».

وأضاف: «وصولنا إلى المباراة النهائية عمل تراكمي وجماعي، وجهد قدم خلال الفترة الماضية، حتى وصلنا لهذه المرحلة ووصول الفريق لهذا النهائي يعد إنجازًا كبيرًا، وأعلم أن مدرجات الملعب ستمتلئ بالحضور، لكن أتمنى أي مشجع غير منتمي لمنافسنا أن يدعمنا في النهائي».

وحول مشاركة الأرجنتيني راميرو إنريكي، قال: «أعتقد أن التدريب الأخير الليلة سيحدد مدى إمكانية الاستفادة من خدمات إنريكي من عدمها».

وتطرق المدرب الإنجليزي إلى مواجهة الهلال في دوري روشن، التي تلقى فيها هزيمة كبيرة قوامها 6 أهداف، وقال: «خسارتنا أمام الهلال في الدوري كبيرة، لكن مواجهة الكأس مختلفة، ولها طابع وتجهيزات غير تلك التي لعبت في الدوري».

وأنهى المدرب حديثه، وقال: «الخلود لا يملك جماهيرية بعكس تلك التي تساند الهلال، ولكن لدينا عائلات اللاعبين والمدربين، وممكن حضورهم، ومساندتهم ستفرق كثيرًا مع اللاعبين».