باهبري: اللقب الثالث أمنية

تمنى هتان باهبري، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري، حينما يعلب النهائي أمام الهلال، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في القاعة الرئيسة بفندق كروان بلازا السلام في جدة: «سبق لي أن حققت اللقب مرتين، واحدة مع الهلال، وأخرى بقميص الاتحاد، لكن سيكون لها طعم آخر لو استطعت تحقيقها مع الخلود، كون المنافس فريق كبير ويملك نجومًا، لكننا نتطلع إلى التتويج بالبطولة، ونعد جماهيرنا ببذل أقصى ما يمكن لتحقيق الإنجاز».

وأضاف: «كل لاعب يتمنى أن يكون حاضرًا في أغلى الكؤوس، والسلام على راعي الحفل الكبير، الذي سيكون مميزًا ومفعمًا بالحماس الكبير».

وتابع: «لعبنا أول مباراة أمام الفيحاء، وبذلنا جهدًا كبيرًا، ثم خضنا مواجهة ضد الاتحاد قبل أيام في أجواء رطبة، وبذلنا جهدًا كبيرًا، ومواجهة الهلال ستكون الثالثة بعد التوقف، ونحن في جاهزية أفضل».

واختتم باهبري حديثه عن بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد 35 يومًا من الآن، وقال: «حلم أي لاعب الحضور مع المنتخب السعودي والمشاركة في نهائيات كأس العالم، سبق لي هذا الشرف، وشاركت في نسختين، وبإذن الله أحضى بمشاركتي الثالثة في هذه النسخة».