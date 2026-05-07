ديالو يكشف رغبة «الشياطين»

كشف أماد ديالو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن رغبة زملائه في استمرار مايكل كاريك، مدرب «الشياطين الحمر»، في الموسم المقبل.

وقال ديالو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»، الخميس: «بصراحة ليس اللاعب هو من يقرر من سيبقى هُنا الموسم المقبل، لكن ما يمكنني قوله هو أن الجميع سعيد بوجوده مدربًا. الجميع معه، مدرب يتمتع بعلاقة جيدة مع كل لاعب، لذلك نحن سعداء بوجوده، وبالطبع سنكون سعداء إذا استمر معنا في الموسم المقبل».

وأضاف ديالو :«حتى في اللحظات الصعبة، يكون هناك للتحدث معك ومساعدتك. أعتقد أن أكبر تغيير هو أن الفريق أصبح أكثر تأثيرًا. في غرفة الملابس نحن متماسكون جدًا، أيّ خطأ لا يُعد مشكلة، خطأك هو خطئي، نحن فريق واحد. لا نهتم بالأخطاء، بل ننهض ونواصل، نلعب من أجل الفوز كفريق»

وعاد كاريك، صاحب الـ44 عامًا، ولاعب وسط يونايتد السابق إلى «أولد ترافورد» مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيل البرتغالي روبن أموريم، إثر تجربة مخيّبة في يناير الماضي.

وقاد كاريك تحولًا كبيرًا في نتائج «الشياطين الحمر»، وضمن الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري.

وأوضح كوبي ماينو، أن اللاعبين مستعدون للموت في الملعب من أجل كاريك، وذلك عقب الفوز 3ـ2 على ليفربول الأحد الماضي، وهي نتيجة أبقت يونايتد في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي.

ومع ذلك، لا يزال مستقبل كاريك طويل الأمد في أولد ترافورد غير محسوم.

وعلى الرغم من أن ديالو لم يسجل أو يصنع أهدافًا منذ تعيين كاريك، فإن المدرب أشاد بابن الـ 23 عامًا بسبب عمله الجاد وتأثيره الإيجابي.

ويخوض يونايتد مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام سندرلاند السبت المقبل، في لقاء سيشهد عودة ديالو إلى ملعب «ستاديوم أوف لايت»، بعدما لعب معارًا خلال موسم 2022ـ2023.