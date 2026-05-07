لوف: «المانشافت» أبطال مونديال 2026

كشف يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم الأسبق، والمتوج بلقب كأس العالم 2014، عن قناعته التامة بقدرة «المانشافت» على حصد كأس مونديال 2026، في مواجهة نهائية تجمعهم بمنتخب البرازيل.

وقال لوف، الخميس: «تحسن الفريق بشكل ملحوظ في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية»، مشيرًا إلى أن المواهب الشابة، مثل فلوريان فيرتز، وجمال موسيالا، منحت المنتخب الألماني دفعة تجديدية قوية بعد خيبات الأمل التي شهدتها نسختا 2018 و2022.

وخلال حديثه في ندوة كروية بمدينة مانهايم، بيّن لوف أن «المانشافت» لا يزال يمتلك مساحة للتطور قبل انطلاق المونديال في أمريكا، والمكسيك، وكندا، مضيفًا: «منتخب ألمانيا يمتلك الإمكانات الفنية لمواجهة أفضل المنتخبات، والفوز على أي خصم في الواقع»، محذرًا من تراجع إيقاع الفريق أحيانًا، ما يسمح للمنافسين بالعودة إلى أجواء المباراة.

ووجه لوف انتقادات للنظام الجديد لمونديال 2026، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، عادًا أن إطالة أمد البطولة ستؤدي إلى نتائج سلبية.