غرفة الملابس.. أزمة مدريد الجديدة

كشفت عددًا من الصحف الإسبانية، عن إزدياد المشاكل داخل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، في ظل الأنباء السلبية، التي تتصدر عناوين وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة.

وحسبما أوضحته وكالة الأبناء الألمانية، لا يتعلق الأمر فقط بخروج الملكي خالي الوفاض على مستوى البطولات الموسم الجاري، ولكن يبدو أن غرفة تبديل الملابس، باتت على وشك الانفجار، في ظل تقارير صحافية إسبانية عدة، تشير إلى مشاكل داخل غرفة اللاعبين بشكل متلاحق.

ودخل لاعبون أمثال داني كارفاخال، وراؤول أسينسيو، وألفارو كاريراس في مشاكل مع ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق.

وفي الوقت ذاته، بيّن تقرير سابق تورط الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم مدريد، في مشادة كلامية حادة مع أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق.

ووفقًا لصحيفة «ذا أثلتيك» فإن الألماني أنطونيو روديجر، المدافع المخضرم في صفوف ريال مدريد، ضلع هو الآخر في مشادة خلال التدريبات، مع أحد أفراد الفريق خلال أبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الواقعة بالكامل كانت بتحريض من المدافع الألماني، ما أدى إلى مشادة كلامية حادة في مقر التدريبات، على الرغم من ذلك فإن روديجر، صاحب الـ33 عامًا، اعتذر لاحقًا عمّا فعله، ودعا زملاءه في الفريق وعائلاتهم لتناول الغداء، لتهدئة الأمور داخل غرفة الملابس.

وأفاد تقرير آخر من إذاعة «أوندا سيرو» بأن اللاعب الآخر المتورط في هذا الشجار الحاد مع روديجر هو ألفارو كاريراس.

وبحسب التقرير، صفع روديجر المدافع الأيسر الإسباني في غرفة الملابس، ويُشار إلى أن الحادثة وقعت في وقت ما بين مباراتي ريال مدريد ضد ألافيس وريال بيتيس.