الجافل لـ«الرياضية»: شوط «الرؤية» رفع قيمة المفاريد.. ومليون ريال مبيعات طويق

أوضح بندر الجافل، مالك مقر الجافل لبيع وشراء الإبل في سوق الطوقي غرب مدينة الرياض، أن شوط «الرؤية» في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أسهم في وصول المفاريد إلى مبالغ مليونية.

وقال لـ«الرياضية»: «وصلت قيمة المفاريد إلى مبالغ مليونية منها حوارة بيعت بـ6 ملايين ريال، وبعضها بيع بـ4 ملايين، وهذا يعود إلى قرار نادي الإبل في وضع جوائز وأشواط خاصة لهذه الأعمار، وكان السبب بعد الله في نفع المنتجين وأهل الإبل الحقيقيين».

وأكد الجافل أن سوق الطوقي يشهد نقلة نوعية كبيرة من ناحية البيع بشكل يومي، مشيرًا إلى أن المنتجين يحرصون على عرض إبلهم فيه.

وأضاف: «سوق الطوقي يعد من أقوى الأسواق لبيع الإبل في الرياض وذلك من خلال عرض الحلال يوميًا الذي يصل من خمسين إلى مئة رأس، وهذا عامل مهم لحركة السوق».

وبيّن الجافل أن مبيعات الطوقي تصل أسبوعيًا إلى مليون ريال. مشيرًا إلى أن السوق يعيش فترة ركود حاليًا.

وتابع قائلًا: «السوق دائمًا يتفاعل بعد عيد الأضحى المبارك خلال فترة الصيف لأن بعد عيد الفطر المبارك الملاك مشغولين بالشديد بعد انتهاء الشتاء والعودة إلى مقراتهم الأساسية».