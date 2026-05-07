إنزاجي: الهلال تحت الضغط.. وأعدكم باللقب

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن أن تدريب الأزرق العاصمي أو اللعب فيه، يجعلك تحت الضغط، بعكس الخلود، الذي سيواجهه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في القاعة الرئيسة بفندق كروان بلازا السلام في جدة: «دخلنا في الإعداد لنهائي كأس الملك بشكل جيد، بداية من الأربعاء الماضي من خلال عملية الاستشفاء، وتحديدًا بعد الانتصار الذي حققناه على الخليج في المواجهة الدورية، وأدرك أن الهلال يلعب تحت الضغط بعكس منافسه، الذي قدم إلى مدينة جدة مبكرًا، ولعب أمام الاتحاد، وخرج بنتيجة التعادل، لكن نحن يجيب أن نظهر بشكل مميز من أجل تحقيق البطولة».

وتابع: «الهلال في هذا الموسم، قدم مستويات مميزة في الدوري، وأتعامل مع الفريق منذ قدومي، وتحديدًا بعد بطولة كأس العالم للأندية، مع كل مباراة على حدة، واللاعبون قدموا كل ما لديهم منذ بداية الموسم، وأنا سعيد بهم، ولا أنسى أن فريقنا يعد الأكثر من حيث خلق الفرص أمام المرمى».

وعن إشراك سلطان مندش، الذي نال نجومية مواجهة الخليج، الثلاثاء الماضي، بدلًا من سالم الدوسري: «كل مباراة تكون فيها الاختيارات مختلفة للجهاز الفني، ومندش انضم معنا في الفترة الشتوية الماضية، وقدم مستويات مميزة، وسعيد بجميع اللاعبين، مثل سالم أو البرازيلي ماركوس ليوناردو، أو الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك مندش، لكن هذه تعد اختيارات المدرب».

واختتم المدرب الإيطالي حديثه، وقال: «أعرف أن جماهيرنا ستحضر بقوة في مدرجات الملعب، وأعدهم من الآن بتقديم كل ما لدينا»، مشددًا على أن علاقته مع فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لكرة القدم، طيبة، مضيفًا: «دائمًا نجد التوفير في كل ما نحتاجه من الجميع في الهلال».