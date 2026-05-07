الشباب في غياب حمد الله.. 3 انتصارات و8 خسائر

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم ثلاثة انتصارات فقط من أصل 16 مباراة غاب عنها مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال منافسات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

وغاب الدولي المغربي عن قائمة الشباب في 16 مباراة دورية لأسباب مختلفة، منها إصابات، ومشاركة دولية مع منتخب بلاده، إذ فاز القطب العاصمي في ثلاث، وتعادل بخمس، وخسر في ثمان.

وشارك المغربي مع الشباب في دوري روشن خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، انتصر بأربع وخسر مثلها وتعادل بست.

واضطر الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى إبعاد حمد الله عن قائمة مباراة فريقه أمام النصر على على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ضمن الجولة 33، الخميس، بسبب مشاكل انضباطية.

وانضم صاحب الـ35 عامًا إلى الشباب يوليو 2024، قادمًا من الاتحاد، وشارك برفقته في 45 مباراة، سجَّل خلالها 31 هدفًا وصنع ستة.