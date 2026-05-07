تجريبية أوزبكستان تُنهي استعدادات «الطواحين»

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، ​الخميس، عن اختتام استعدادات منتخب «الطواحين» الأول لنهائيات كأس العالم 2026، بخوض مباراة تجريبية دولية أمام منتخب أوزبكستان في نيويورك، 8 يونيو المقبل.

ورتب المنتخب الهولندي في ‌وقت سابق ​مباراة تجريبية أخرى ​على ملعب «فينوورد» ⁠في روتردام أمام منتخب الجزائر، 3 يونيو المقبل، على أن يغادر إلى أمريكا في اليوم التالي، وسينظم معسكرًا تدريبيًا في ⁠نيويورك خلال الفترة ‌من الخامس ‌إلى الثامن من يونيو.

وأوضح ​الاتحاد الهولندي ‌أن المنتخب سيتجه في ‌التاسع من يونيو إلى قاعدته التدريبية في كانساس سيتي لاستكمال تحضيراته.

ومن المقرر أن يستهل منتخب هولندا ‌مشواره في منافسات المجموعة السادسة بمواجهة اليابان في دالاس، 14 ⁠يونيو، قبل أن يلتقي السويد في هيوستن، 20 يونيو.

ويختتم «الطواحين» دور المجموعات بمواجهة تونس في كانساس سيتي، 25 يونيو.

من جهتها، تأهلت أوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وستنافس ضمن ​المجموعة 11 ​إلى جانب منتخبات كولومبيا، والبرتغال، وجمهورية الكونجو الديمقراطية.