بعد التأهل.. جماهير سان جيرمان.. إصابات وتوقيف

أُوقف 127 شخصًا في منطقة باريس الكبرى، وأصيب 11 آخرون، بينهم حالة خطيرة، كما تعرّض 23 عنصرًا من الشرطة لإصابات طفيفة، عقب أعمال شغب شهدتها العاصمة الفرنسية، صباح الخميس، بعد تأهل فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأفادت النيابة العامة في باريس بأن 95 شخصًا وُضعوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وشهدت باريس توترات وأعمال عنف بعد تأهل سان جيرمان بعد إقصاء بايرن ميونيخ الألماني بتعادلهما 1ـ1 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 5ـ4.

وأكدت نيابة باريس أنها أُبلغت في وقت متأخر من الليل بـ«مئة عملية توقيف»، على خلفية تهم تشمل المشاركة في تجمع بهدف ارتكاب أعمال عنف، وحيازة مواد نارية، والاعتداء، وإلحاق أضرار عبر إشعال الحرائق، مضيفة: «تم حتى الآن تسجيل تعرض عدد من المركبات لأضرار، هذه الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتحديث».

وبالقرب من ملعب «بارك دي برانس»، أطلقت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة، الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع لمنع الوصول إلى محيط الملعب، حسبما كشفت عنه الصحافة الفرنسية.

وأشارت شرطة باريس إلى أن بعض الأشخاص حاولوا النزول إلى أحد مداخل الطريق الدائري، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إبعادهم سريعًا.

وأعرب المصور الفرنسي يان آرثوس-برتران عن أسفه لتعرض معرض الصور المفتوح، الذي نظمته مؤسسة «جود بلانيت» في ساحة الكونكورد، لأضرار، بعدما عمد مشجعون لسان جيرمان إلى تخريب بعض محتوياته عقب المباراة، قائلًا عبر منشور بثه في حسابه بمنصة «الإنستجرام»: «تحيا كرة القدم... وتحيا الصورة الفوتوغرافية، والأهم من ذلك التعايش المشترك».

وعاد آرثوس-برتران لاحقًا ليوجه الشكر للمتطوعين الذين أسهموا في إعادة ترتيب المعرض، الذي اكتمل بحلول منتصف النهار.