فورمولا 1 تُمدد بث «سكاي التلفزيونية»

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، المملوكة لشركة ليبرتي ميديا، تمديد عقود ​البث مع شبكة سكاي التلفزيونية في بريطانيا وأيرلندا وإيطاليا.

وقالت دانا سترونج، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سكاي: «يضمن هذا الاتفاق الجديد أن تظل سكاي موطنًا لسباقات فورمولا 1 لأعوام، في الوقت الذي تدخل فيه ​هذه الرياضة حقبة ​جديدة مع وجود المزيد من المواهب البريطانية على خط الانطلاق، ونجوم صاعدين، مثل كيمي أنتونيلي».

وأوضحت الشركة، عبر بيان صحافي، أن الاتفاقية مع بريطانيا وأيرلندا تستمر حتى موسم 2034، بينما مدد الجانبان عقد سكاي إيطاليا حتى 2032.

ولم يكشف الجانبان عن أي تفاصيل مالية.

وكان العقد السابق مع سكاي، المملوكة لشركة كومكاست ‌كوربوريشن، في بريطانيا وأيرلندا ساريًا حتى ​عام ‌2029، ⁠وفي ​إيطاليا حتى 2027.

وتظل ⁠التغطية الحية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى متاحة مجانًا في بريطانيا، وينطبق الأمر ذاته على جائزة إيطاليا الكبرى في إيطاليا.

وأشار منظمو فورمولا 1 إلى أن إجمالي المشاهدين في بريطانيا وأيرلندا زاد بنسبة 90 في المئة، كما ارتفعت نسبة المشاهدات النسائية بأكثر من ⁠المثلين، وبنسبة 120 في المئة بين من ‌هم دون سن ‌35 عامًا.

وبيّن منظمو فورمولا 1 أن الشبكة شهدت ارتفاعًا بنسبة 25 في المئة بنسب المشاهدة حتى الآن العام الجاري، الذي فاز فيه الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، بثلاثة سباقات بعد أربع جولات.