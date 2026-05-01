من هو رجل الفضاء حكم مواجهة الشباب والنصر؟

في مدينة يانيتسا بمنطقة بيلا شمال اليونان، تلك المنطقة المقدونية، التي أنجبت عددًا من حكام الكرة اليونانية، وُلد فاسيليوس فوتياس في 10 أبريل 1989، وانتسب منذ نشأته إلى اتحاد حكام بيلا، وهو الاتحاد الذي شكّل محطة انطلاقه نحو الملاعب الكبيرة، يتحدث ثلاث لغات أجنبية، وتخرّج من كلية الهندسة المتخصصة في الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب والاتصالات.

ثم مضى أبعد من ذلك حين أتمّ دراسته العليا في جامعة ساري بلندن في قسم الهندسة الإلكترونية، تخصص تقنيات الفضاء واستكشاف الكواكب.

لم يكتفِ فوتياس بالشهادات الأكاديمية، إذ انتقل مباشرة إلى سوق العمل في واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، عمل في شركة إيرباص على مهمة إطلاق القمر الاصطناعي نوفاسار-إس الفضائية، كما عمل في شركة أراتوس للتقنيات الفضائية بوصفه مستشارًا للبحث والتطوير ومهندسًا رئيسًا للأقمار الاصطناعية، وفي عام 2015 كان مرشحًا لنيل الدكتوراه في تقنيات الفضاء. هذه السيرة جعلت زملاءه الحكام يُطلقون عليه بمزاح لقب «رجل الفضاء».

لأخيه لازاروس بصمة في عالم الكرة اليونانية أيضًا، إذ ارتدى قميص فريق أيل لاريسا في دوري الدرجة الثانية اليوناني موسم 2011ـ2012، ما يكشف أن عائلة فوتياس لم تكن بعيدة عن الملاعب قبل أن يشق فاسيليوس طريقه عبر الصافرة.

بدأ فوتياس مسيرته التحكيمية في الدوريات اليونانية الدنيا، وصعد تدريجيًا عبر دوري الدرجة الثالثة، ثم دوري الدرجة الثانية «فوتبول ليج»، وجاء دخوله إلى السوبر ليج عام 2018 حين أدار مباراة باس يانينا أمام باناتوليكوس في الجولة السابعة من الدوري.

لم يكن طريقه معبدًا، إذ رسب في الاختبارات البدنية في أغسطس من العام ذاته قبل أن يُقبل بقائمة الحكام في يونيو.

في ديسمبر 2020 انضم فوتياس إلى قائمة الحكام الدوليين اليونانيين، ليكون العنصر السابع في تلك القائمة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت UEFA تُولي اهتمامًا خاصًا بملفه، إذ أدرجته ضمن مجموعة من 10 حكام يخضعون لمتابعة حكم أوروبي سابق يضطلع بدور المشرف والموجّه، في إطار مسار الترقية نحو الفئة المميزة وحكام النخبة.

في موسم 2024ـ2025 أشرف فوتياس على ست مباريات من تعيين UEFA بعائد بلغ نحو 25 ألف يورو، ليتجاوز مجمل دخله التحكيمي 70 ألف يورو في تلك الفترة.

وعلى الصعيد المحلي كان صاحب الرقم الأول بين حكام السوبر ليج، إذ بلغت مستحقاته من مباريات الدوري 41100 يورو، إضافة إلى 4800 يورو من مباريات كأس اليونان.

دفعته هذه التعيينات نحو مشارف الملاعب الأوروبية الكبرى، فأدار مباراة ميدتيلاند أمام جنك في الدوري الأوروبي، كما عيّنه الاتحاد الأوروبي لإدارة مباراة ليخ بوزنان أمام كيوبيو الفنلندي في دور الملحق لدوري المؤتمر الأوروبي.

خلال مسيرته أدار اليوناني 180 مباراة، أشهر خلالها 826 بطاقة صفراء، و20 بطاقة صفراء تحولت إلى حمراء، إضافة إلى 14 بطاقة حمراء مباشرة، واحتساب 72 ركلة جزاء.

وفي السياق المحلي، لم يخلُ مشواره من جدل، وصفه موقع تا نيا بأنه حكم جيد، لكن ليس بالقدر الذي يظنه عن نفسه.