بونو: النهائي مسؤولية كبيرة

أبدى ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، استعداده لحماية شباكه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مشددًا على أن النهائي مسؤولية كبيرة على عاتقهم.

وقال بونو خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في القاعة الرئيسة بفندق كروان بلازا السلام في جدة: «نعلم أهمية هذه البطولة للجماهير السعودية، وتحديدًا جماهير الهلال، وأنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذا المحفل الكبير، ونعد جماهيرنا بإسعادهم وتحقيق الكأس في النهائي».

وفي سوال لـ«الرياضية» حول تغير العناصر الدفاعية من مباراة إلى أخرى، ما يتسبب في تراجع مستواه حارس مرمى، قال: «نحن دائمًا نركز على العمل الخاص بنا، ولكن في بعض المرات يحدث مثلما قلت».

وسيخوض الحارس المغربي مع الهلال في النهائي المواجهة رقم 33 الموسم الجاري، إذ لعب 23 مباراة في دوري روشن، وخمسًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأربع مواجهات في كأس الملك، وخرج بـ 14 «كلين شيت».