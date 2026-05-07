«شنجريلا» يحتضن الهلاليين.. ومندش جاهز

اختارت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، فندق «شنجريلا» في مدينة جدة مقرًا لهم، استعدادًا لخوض المواجهة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تجمعهم أمام الخلود عند الـ 09:00 مساء الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن لاعبي الفريق العاصمي سيجرون تدريبهم الأخير عند الـ 08:00 مساء الخميس، على رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يضع خلالها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، التكتيك واللمسات الفنية الأخيرة التي سيدخل بها النهائي.

وبيّن أن جميع لاعبي الفريق في كامل جاهزيتهم البدنية والفنية لخوض النهائي، بما فيهم سلطان مندش الذي عانى من شد عضلي عقب تسجيله الهدف الثاني في شباك الخليج، الثلاثاء الماضي، في «مؤجلة» الجولة الـ 28 من دوري «روشن».

ويغيب عن الهلال في هذا النهائي السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي لا يزال يواصل التأهيل جراء إصابته في عضلة الفخذ الأمامية، إضافة إلى الإسباني بابلو ماري والأوروجوياني داروين نونيز غير المقيدين في البطولات المحلية، إضافة إلى الحارس الفرنسي الشاب ماتيو باتوييه.