فاينالدوم وهيندري يضعان العروض على طاولة الاتفاقيين

أبلغ الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، والإسكتلندي جاك هيندري، لاعبا فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إدارة ناديهم بتلقيهما عروضًا من أندية محلية، وأخرى قطرية، خلال الفترة الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعبين يفضلان الاستمرار وتجديد عقديهما مع «فارس الدهنا»، إلا أنهما لا يزالان ينتظران حسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإنهما سيتجهان لدراسة العروض المتاحة.

وبين المصدر أن إدارة النادي الشرقي منفتحة على بيع بعض عقود اللاعبين المحليين، باستثناء خالد الغنام، ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق، والاستعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن الاتفاق لم يتلق أي دعم مالي جديد، خلال الفترة الماضية، وأن الأزمة المالية في النادي مستمرة، في ظل تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وكانت إدارة الاتفاق وقعت عقدًا احترافيًا مع فاينالدوم وهيندري صيف 2023، قادمين من من باريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، ولمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2026، بتوصية من الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق السابق.

ولعب فاينالدوم بقميص الاتفاق 98 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 16، فيما شارك هيندري في 79 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا، وصنع هدفين.