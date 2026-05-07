السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين

فازت السعودية بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، التي ستقود أعمال الاتحاد أربعة أعوام مقبلة، عبر انتخاب عضوان الأحمري، رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، ممثلًا للسعودية في اللجنة التنفيذية.

ويأتي هذا الفوز في ظل منافسة دولية قوية شهدها الاتحاد، خاضتها أكثر من 148 دولة على المقاعد المطروحة، وتمكنت 16 دولة فقط من الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية، ما يعكس حجم الثقة الدولية التي تحظى بها السعودية، ومكانتها المتنامية في قطاع الإعلام والصحافة.

ويعزز هذا الإنجاز الحضور السعودي في المؤسسات الإعلامية الدولية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر في صناعة القرارات المتعلقة بمهنة الصحافة عالميًا، إلى جانب نقل التجربة السعودية الإعلامية إلى المنصات الدولية.

من جانبه، قال الأحمري: «الفوز يمثل ثقة النقابات المهنية الدولية بما تقدمه الهيئة، وما قدمته منذ انطلاقتها قبل أكثر من 22 عامًا، وهذا الإنجاز يمثل عمل زملائي في مجلس الإدارة والأمانة العامة، ولقد حققنا جزءًا من أهداف الهيئة بالحضور الدولي عبر رئاسة المكتب التنفيذي لصحافيي غرب آسيا، واليوم عبر الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية، وسنواصل العمل من أجل حضور دولي أكبر يليق بمكانة السعودية».

يذكر أن هيئة الصحافيين السعوديين شاركت في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للصحافيين «IFJ»، والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه في باريس العاصمة الفرنسية، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بوفد ترأسه عضوان الأحمري، وضم لمى الشثري، ومي الشريف، وحامد الشهري، أعضاء مجلس الإدارة.