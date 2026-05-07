فابيو.. يكتب التاريخ في ليبرتادوريس

أصبح فابيو حارس مرمى فريق فلوميننسي البرازيلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات في مسابقة كأس ليبرتادوريس البطولة الأولى بأمريكا الجنوبية.

وخاض فابيو ديفسون لوبيس ماسيل «45 عامًا»، حامل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ اللعبة، مباراته الـ 114 أمام مضيفه إندبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني «1ـ1» بمرحلة المجموعات الخميس، فتجاوز الرقم المسجل منذ 1990 باسم الحارس الباراجوياني إيفر أوجو ألميدا.، كما يعد أكبر لاعب سنًا يشارك في البطولة منذ انطلاقها عام 1960.

وشارك فابيو في 13 نسخة من مسابقة كأس ليبرتادوريس منذ 2001، مع الأندية البرازيلية فاسكو دا جاما «1»، وكروزيرو «8» وفلوميننسي «4»، وتوج باللقب واحدة، عام 2023 فريقه الحالي.

ويعد فابيو أيضًا اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات الاحترافية، بعدما تجاوز منذ أغسطس 2025 الرقم 1391 المسجل باسم حارس المرمى الإنجليزي المعتزل بيتر شيلتون، وفقًا لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

ويملك فابيو في خزانته 21 لقبًا أبرزها بطولة كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي 2004، وكأس العالم تحت 17 عامًا 1997، بالإضافة إلى ألقاب الدوري والكأس المحليين وأخرى في المسابقات القارية.