الهلال يطلب حكاما أجانب أمام النصر

طلبت إدارة نادي الهلال طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا لمواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام مضيفه النصر، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن إدارة النادي الأزرق رفعت خطابًا رسميًا عبر نظام «MySAFF» الإلكتروني، قبل موعد المباراة بـ21 يومًا، وفق الإطار الزمني المعتمد من لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية الخاصة بالاستقدام.

ويمنح النظام، المطبق منذ الموسم الماضي، الأندية حرية كاملة في الاستعانة بالحكام الأجانب دون سقف محدد لعدد المباريات، سواء كان النادي مستضيفًا أو ضيفًا.

ويبلغ متوسط كلفة الطاقم الأجنبي 375 ألف ريال عند إضافة حكم فيديو مساعد، فيما ترتفع إلى 450 ألف ريال في حال وجود حكم رابع إلى جانب تقنية الفيديو.

يحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط خلف النصر المتصدر برصيد 79 قبل 3 جولات من خط النهاية.