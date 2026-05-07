رسميّا.. طرح «زلدا» في مايو 2027

كشفت شركتا «سوني بيكتشرز» و«نينتندو» عن إنتهاء مرحلة التصوير الرئيس لفيلم لعبة «The Legend of Zelda» الواقعي، والذي تم تصويره في نيوزيلندا تحت إشراف المخرج ويس بول.

وأوضحت الشركتان أن العمل انتقل إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، والمتمثلة في تكثيف التركيز على المؤثرات البصرية، تمهيدًا لعرضه في الصالات السينمائية 7 مايو 2027.

وأكدت الجهات المنتجة أن الفيلم سيعرض بتقنية IMAX، وذلك لضمان تجربة بصرية جديدة، تليق بعالم اللعبة الأسطورية.

وأشار العاملون على الفيلم إلى توافره بعد عرضه في الدور السينمائية عبر منصة «نتفليكس» بموجب اتفاقية توزيع مع «سوني».

وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز المشاريع السينمائية المقتبسة من الألعاب الإلكترونية، إذ يسعى صُناع العمل إلى نقل تفاصيل القصة بأسلوب سينمائي يجمع بين التقنيات الحديثة، وهوية السلسلة الأصلية.