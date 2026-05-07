لعبة «ريزدنت إيفل 9» تبيع 7 ملايين نسخة

أعلنت شركة «كابكوم» اليابانية تجاوز مبيعات الجزء الأحدث من سلسلة لعبة الرعب «Resident Evil 9» حاجز الـ 7 ملايين نسخة على مستوى العالم.

وحسبما أوضحته الشركة، يعكس الرقم الإقبال الكبير الذي حظيت به اللعبة منذ إطلاقها، مؤكدةً صدارتها كأحد أبرز العناوين في صناعة الألعاب الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النجاح يعود إلى التطوير الكبير في محرك اللعبة، والتوجه الجديد في أسلوب اللعب، مبينة أن هذه النتائج عززت من مكانة السلسلة التاريخية، إذ أسهم التنوع في منصات التشغيل، الانتشار الواسع في الأسواق العالمية، والوصول إلى هذا الرقم القياسي في وقت وجيز، ما يضع اللعبة ضمن قائمة الأكثر مبيعًا في تاريخ الشركة اليابانية.