قبل المونديال.. الإصابة تربك حسابات كاردوسو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس، أن الأمريكي جوني كاردوسو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، أصيب بالتواء في كاحله الأيمن قبل خمسة أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم.

وأوضح أتلتيكو أن كاردوسو أصيب خلال التدريبات، وسيخضع لبرنامج تأهيلي، دون تحديد موعد لعودته، ليثير الشكوك حول ظهوره في مونديال أمريكا، وكندا والمكسيك.

ولدى كاردوسو «24 عامًا»، 23 مباراة دولية منذ ظهوره الأول 2020. ويستهل المنتخب مشواره في كأس العالم يوم 13 يونيو المقبل بمواجهة باراجواي، ثم أستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وانضم اللاعب لفريقه الموسم الجاري من ريال بيتيس مقابل 24 مليون يورو، وشارك في 30 مباراة بكل المسابقات ولديه هدف وحيد سجله بدوري الأبطال، حيث أقصي الثلاثاء الماضي من نصف النهائي أمام أرسنال الإنجليزي.

ومع تبقى أربع جولات على نهاية الدوري الإسباني يحتل أتلتيكو المركز الرابع، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال بيتيس، بينما يتخلف عن فياريال الثالث بخمس.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب، وهو الأقرب للاحتفاظ باللقب، إذ يبتعد عن ملاحقه ريال مدريد بـ 11 نقطة، ويكفيه التعادل في الكلاسيكو بينهما الأحد المقبل لحسم الأمور.