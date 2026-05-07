«Frogwares» يُطلق «ذا سينكنج سيتي 2»

حدد استديو التطوير «Frogwares» موعد الإطلاق الرسميّ للعبة «The Sinking City 2»، الذي من المقرر صدورها في صيف المقبل.

وأوضح الاستديو أن الإعلان جاء ليُنهي حالة الترقب لدى محبي ألعاب التحقيق والرعب، واعدًا بتجربة أكثر عمقًا تعتمد على محرك Unreal Engine 5.

وبيّن الاستديو أن الجزء الجديد يُركز بشكل أكبر على عناصر الرعب والبقاء، مع تقديم قصة مستقلة تدور أحداثها في مدينة تُسمى «أركم» خلال حقبة العشرينيات الميلادية.

وأشار مسؤولو التطوير إلى أن الهدف في هذا الإصدار يتمثل في تقديم قفزة تقنية، وبصرية تضع اللاعبين في أجواء غامرة، مع الحفاظ على هوية التحقيق التي ميزت السلسلة، لتكون واحدة من أبرز عناوين موسم الصيف في سوق الألعاب الإلكترونية.