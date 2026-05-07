أمام الشباب.. النصر دون سيماكان وكومان وأنجيلو

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الشباب، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، بتشكيلٍ يختلف في أربعة مراكز عن ذلك الذي بدأ مباراة القادسية الأحد الماضي.

وبسبب نقص الجاهزية والإجهاد، يغيب الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، ومواطنه المدافع محمد سيماكان، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي. وبقرارٍ فني، يجلس نواف بوشل، الظهير الأيمن، على دكة الاحتياط.

واختار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خوض لقاء «الليوث» بالبرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، والمدافعَين عبد الإله العمري والإسباني إينيجو مارتينيز، والظهيرين سلطان الغنام يمينًا وأيمن يحيى يسارًا، وتستمر شراكة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري في خط الوسط، بينما يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطًّا أماميًّا يضم مواطنه جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، وعبد الرحمن غريب، مُعوِّض كومان.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس ثمانية لاعبين، من بينهم المهاجم عبد الله الحمدان، والظهير سعد الناصر، والمدافع نادر الشراري، والحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي.

ودخل جيسوس مباراة القادسية، التي خسِرها 1ـ3 في الدمام ضمن الجولة الـ 31، بكومان وسيماكان وأنجيلو وبوشل مع سبعةٍ من العناصر المستمرة في التشكيل الأساسي.

ولتعويض سيماكان، عاد مارتينيز إلى عمق الدفاع، تاركًا خانة الظهير الأيسر ليحيى. واسترد ماني مكانه في التشكيل بعدما غاب بقرارٍ فني عن اللقاء الماضي. ويعود الغنام إلى التشكيل بعد اعتمادٍ على بوشل في خانته خلال الأسابيع الماضية.

ويتصدَّر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطةً، متقدمًا بنقطتين على الهلال، ملاحقه.