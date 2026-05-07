الرياضات الإلكترونية.. الموهبة تسبق الأعمار

كسرت ساحة الرياضات الإلكترونية الحديثة القواعد التقليدية لمفهوم الاحتراف الرياضي، مؤكدةً أن النضج الفني، والقدرة على المنافسة لا يرتبطان بعمرٍ محدَّدٍ، بل بمعاييرَ فنيةٍ ترتكز على سرعة البديهة، والقدرة الفائقة على التطور.

وتكشف خارطة النجوم الحاليين في أكبر الأندية عن جيل «عشرينياتٍ وما دون» يقود المشهدين العالمي والمحلي باقتدارٍ، متجاوزين عائق السن بلغة الأرقام والبطولات.

ويبرز في مقدمة هذه المواهب التي فرضت اسمها في المسارات الاحترافية المبكرة اللاعب Trk511 البالغ 20 عامًا، وزميله Nwpo البالغ 19 عامًا من نادي «تويستد مايندز» حيث يقدمان مستوياتٍ استثنائيةً، جعلتهما مطمعًا لأكبر المنظمات.

كذلك، يبرز ثنائي نادي «فالكونز» Rw9 وKillerz البالغان 19 عامًا بوصفهما أعمدةً رئيسة في تشكيلة الفريق، محققين معادلةً صعبةً بين صغر السن وخبرة الميدان.

وعلى الصعيد العالمي، يتألق النجم Zen البالغ 19 عامًا مع نادي «فيتاليتي» الفرنسي بوصفه أحد أفضل الأمثلة على هذا التحول النوعي حيث باتت أندية النخبة تستقطب المواهب في سنٍّ مبكرةٍ جدًّا لتطويرها ضمن بيئاتٍ احترافيةٍ متكاملةٍ.

ويؤكد الخبراء في هذا المجال أن لعبةً مثل «روكيت ليج» تتطلَّب مرونةً عصبيةً، وتركيزًا عاليًا يظهر في ذروته لدى هؤلاء الشباب، ما يجعل المهارة «المسطرة» الحقيقية لتقييم اللاعب بعيدًا عن عدد أعوام عمره.