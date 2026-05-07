«الليوث».. مشاركة سييرو والهمامي وعودة هويدت

أجرى فريق الشباب الأول لكرة القدم ثلاثة تعديلاتٍ على تشكيله الأساسي، الذي يواجه النصر الخميس ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، بالمقارنة مع الجولة الماضية، الـ 31، التي شهِدت خسارته 1ـ5 من التعاون، الأحد.

وعلى الرغم من الخسارة الثقيلة إلا أن المدرب الجزائري نور الدين زكري تمسَّك باختياراته الفنية، مُكتفيًا بتعويض الغائبَين علي الأسمري، لاعب الوسط الموقوف نتيجة تراكم البطاقات، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، المهاجم المُبعَد بقرارٍ انضباطي داخلي، فيما استعاد المدافعَ الهولندي ويسلي هويدت، الذي غيَّبه الإيقاف أمام التعاون.

ويبدأ «الليوث» المواجهة مع متصدر الترتيب على ملعب «إس إتش جي آرينا» بالبرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، والظهيرين محمد الثاني يمينًا وسعد بالعبيد يسارًا، والمدافعَين علي البليهي وهويدت. وفي الوسط، يشارك السويسري فنسنت سييرو بدلًا من الأسمري، مُجاوِرًا الإنجليزي جوش بروانهيل والفرنسي ياسين عدلي. ولتعويض حمد الله، يبدأ عزايزة مهاجمًا، فيما يلعب البلجيكي يانيك كاراسكو وهمام الهمامي في مركزي الجناحين.

ويجلس على دكة احتياط الشباب تسعة لاعبين، من بينهم المدافع محمد الشويرخ، والظهير حسين الصبياني، والإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب الوسط، والمهاجم عبد العزيز العثمان.

ويمتلك «الليوث» 32 نقطةً، تضعهم في المركز الـ 13، فيما يعتلي النصر قمة الترتيب برصيد 79 نقطةً.