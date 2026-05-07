رتيجي وفايجل يستكملان العلاج في القادسية

عاد الإيطالي ماتيو رتيجي والألماني جوليان فايجل، لاعبا فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى السعودية بعد إنهاء المرحلة الأولى من برنامجهما العلاجي خارج البلاد، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وكان رتيجي غادر إلى إيطاليا خلال الفترة الماضية لمتابعة إصابته بكسرٍ في المفصل، فيما توجَّه فايجل إلى ألمانيا بعد تعرُّضه لإصابةٍ على مستوى البطن.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن اللاعبَين سيستكملان برنامجهما العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المرحلة الأولى خارج السعودية.

ميدانيًّا، تابع الفريق الشرقي تدريباته اليومية تحضيرًا للقاء الفيحاء، السبت المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري، كما ضَمِن فرصة لعب الملحق القاري المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.