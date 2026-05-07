الخليج يفتح ملف تجديد بويت.. ويتحرك قانونيّا

فتحت إدارة نادي الخليج ملف تجديد عقد الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد المستويات التي قدَّمها تحت قيادته الفنية خلال الفترة الماضية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وينتظر أن تعقد الإدارة اجتماعًا مع المدرب عقب مباراة الاتفاق المقبلة لحسم استمراره مع الفريق في الموسم الجديد بعد الاقتناع بما قدمه منذ توليه المهمة خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، الذي رحل لقيادة المنتخب السعودي.

وخاض الخليج تحت قيادة بويت أربع مبارياتٍ، فاز في اثنتين منها على ضمك والنجمة، وخسر من الفتح والهلال، فيما تبقَّت له مواجهاتٌ أمام الاتفاق، والأخدود، والأهلي.

من جانبٍ آخر، منحت إدارة الخليج الضوء الأخضر للإدارة القانونية في النادي من أجل بدء الإجراءات النظامية في حق كل مَن أساء إلى البرتغالي بيدرو ريبوتشو، لاعب الفريق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بعض الطروحات الإعلامية خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدرٌ خاصٌّ لـ «الرياضية»، أن إدارة النادي ترفض أي إساءةٍ، أو تشكيكٍ تجاه لاعبي الفريق ومنسوبي النادي، مشدِّدًا على أن سمعة الخليج تُمثِّل خطًّا أحمرَ بالنسبة للإدارة.