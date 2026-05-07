سينر مخاطبا المشرفين: احترموا اللاعبين

دعا الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، الخميس، المشرفين على بطولات التنس الأربع الكبرى إلى احترام اللاعبين، في خضم الخلاف الدائر حول الجوائز المالية، دون أن يُطالب في الوقت ذاته بمقاطعة هذه البطولات.

وأوضح سينر، الذي حقق أربعة ألقابٍ كبرى، للصحافيين على هامش دورة روما، أن اللاعبين لم يتوصَّلوا إلى اتفاقٍ مع منظِّمي بطولات ويمبلدون، وفرنسا، والولايات المتحدة، وأستراليا المفتوحة، وقال: «الأمر يتعلَّق بالاحترام أكثر من أي شيءٍ آخر. أعتقد أننا نبذل جهدًا أكبر بكثيرٍ مما نحصل عليه في المقابل. هذا لا يقتصر فقط على اللاعبين الكبار، بل ويشملنا جميعًا أيضًا. ليس من الجيد أننا بعد عامٍ كاملٍ لم نصل حتى إلى نتيجةٍ لما نرغب فيه».

وفي العام الماضي، وقَّع معظم اللاعبين واللاعبات البارزين رسالتين إلى مسؤولي بطولات الـ «جراند سلام» الأربع، مطالبين بزيادة الجوائز المالية، ومساهماتٍ في صندوق رعاية اللاعبين لتحسين مزايا التقاعد والأمومة، إضافةً إلى إشراكهم في القرارات التي تؤثر فيهم.

وحدَّدت الرسالتان هدفًا، يتمثَّل في الحصول على 22% من عائدات البطولات، وهو ما من شأنه أن يجعل البطولات الكبرى متوافقةً مع البطولات التسع مجتمعةً من فئتي الماسترز للألف نقطة، التي تنظِّمها رابطتا محترفي التنس للرجال «أيه تي بي» والسيدات «دبليو تي أيه».

ويأتي موقف سينر بعد ثلاثة أيامٍ من تصريح البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنَّفة الأولى عالميًّا بين السيدات، التي ذكرت أنها مستعدةٌ لمقاطعة بطولات الـ «جراند سلام» لإجبار المنظمين على اتخاذ إجراءاتٍ.

ويسعى سينر في دورة روما إلى تحقيق رقمٍ قياسي جديدٍ يتمثَّل في فوزٍ سادسٍ تواليًا بدورات الماسترز للألف نقطة عند مواجهة إما النمساوي سيباستيان أوفنر، أو الأمريكي أليكس ميكلسن، السبت.

وحقق اللاعب سلسلة انتصاراتٍ تواليًا بلغت 23 مباراةً، وهو المرشح الأوفر حظًّا للفوز باللقب في العاصمة الإيطالية أمام جماهيره في ظل إصابة الإسباني كارلوس ألكاراز، منافسه ووصيفه في الترتيب، وابتعاده عن الملاعب.