سباليتي: لا يمكن تغيير 18 لاعبا في يوفنتوس

أعرب لوتشيانو سباليتي، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، عن إحباطه الشديد تجاه الأداء المتذبذب لفريقه، على الرغم من الفوز على ليتشي بهدف نظيف، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري.

وحذر سباليتي من أن الفريق يفتقر لبديل يمتلك خصائص المهاجم دوشان فلاهوفيتش، مؤكدًا أنه لا يمكنه تغيير 18 لاعبًا دفعة واحدة.

وقال سباليتي لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد ظللنا نقول منذ فترة أننا نواصل تكرار الأمر ذاته، نسجل مبكرًا ثم لا نهيئ الظروف لإنهاء المباريات لصالحنا، الأمر يبدو وكأنه نسخ ولصق لأخطائنا السابقة».

وأضاف المدرب الإيطالي :«نحن نهيمن بشكل كامل، ونبدو في حالة سيطرة تامة، ثم تأتي لحظات من الإستهتار حيث نفقد مسارنا ونخطئ في تمريرات لا تصدق بالنظر لمستوى كرة القدم الذي نلعب فيه، لا يبدو أننا قادرون على الحفاظ على هذا التركيز والتصميم والصلابة طوال المباراة. وبمجرد وقوعنا في تلك الأخطاء، يتسلل التوتر والخوف، مباراة مثل هذه لا يمكن أن تنتهي بهدف واحد، منعناهم تقريبًا من دخول نصف ملعبنا، وكانت هناك حالات عديدة كان لدينا فيها خياران للهجوم واخترنا دائمًا الخيار الثالث والأسوأ، هذا هو حالنا ببساطة».

وردًا على سؤال حول ضرورة تغيير عدد كبير من اللاعبين، أجاب سباليتي: «تتصرف وسائل الإعلام وكأننا سنغير 18 لاعبًا من أصل 25 في غرفة الملابس، لكن لا يمكنك فعل ذلك. هذا مشروع جاد، ما يعني أن مجموعة من هؤلاء اللاعبين يجب أن يشاركوا، لأنه من الصعب حاليًا تغيير هذا العدد الكبير».

وتابع سباليتي: «أنفق يوفنتوس مبلغًا كبيرًا خلال الموسمين الماضيين، لذا ليس الأمر وكأنه يمكنهم الاستمرار في البحث في جيوبهم. يجب أولًا وقبل كل شيء أن ينمو هؤلاء اللاعبون من داخل أنفسهم».

وسجل يوفنتوس بداية قوية في ملعب «فيا ديل ماري» أمام ليتشي بعد إحراز فلاهوفيتش هدفًا بعد 11 ثانية فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يلغي الحكم هدفين آخرين بداعي التسلل.