«خيل الجزيرة» تختتم مهرجان بطولة العالم

اختُتمت فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026، برعاية كريمة من الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ونادي سباقات الخيل، بحضور الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، بعد ثلاثة أيام من المنافسات والفعاليات المصاحبة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

أكد عماد آل رشيد، رئيس اللجنة المنظمة، عبر بيان صحافي، أنَّ تنظيم المهرجان يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الفروسية، ونجاح النسخة الجارية يعكس التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع، سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة الدولية، مشيرًا إلى أنَّ البطولة نجحت في ترسيخ حضورها كإحدى أبرز الفعاليات العالمية في مجال خيل الجزيرة، وتلبية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال استقطاب البطولات العالمية، وإبراز القدرات التنظيمية الوطنية في إدارة الفعاليات الكبرى، بما يعكس مكانة السعودية على الساحة الدولية.

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين في البطولات، إلى جانب أجواء احتفالية عكست المكانة المتنامية التي تحظى بها رياضة الخيل في السعودية، وتوافد محبي الفروسية من الداخل وخارجها، لمتابعة نخبة من الخيول المشاركة في مختلف البطولات داخل المهرجان، وهي «بطولة السعودية الدولية لجمال الخيل العربية بنسختها الخامسة ـ بطولة خيل الجزيرة ـ بطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ».

ويُعد مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة من أبرز الفعاليات السنوية التي تسهم في تعزيز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا للفروسية، ودعم الملاك والمربين، إلى جانب إبراز الإرث العريق للخيل العربية في الثقافة السعودية.

يُذكر أنَّ المهرجان يُنظم تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وإشراف منظمة الإيكاهو.