مجمع الملك سلمان يطلق «تحدي الإلقاء»

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، النسخة الخامسة من مسابقة «تحدي الإلقاء للأطفال»، المسابقة الدولية التي تستهدف الأطفال الناطقين باللغة العربية من كافة أنحاء العالم.

وحسبما أوضحه المجمع عبر بيان صحافي، يبدأ استقبال الأطفال في المسابقة من عمر «5» إلى «12» عامًا، والتي تُعنى بتنمية مهارات الإلقاء والتعبير لديهم، بتقديم نصوص شعرية فصيحة في مقاطع مرئية قصيرة، وتستقبل المشاركات ابتداءً من الأحد حتى 30 يونيو المقبل.

وأوضح الدكتور عبد الله الوشمي، الأمين العام للمجمع، أن مسابقة «تحدي الإلقاء للأطفال» تُمثّل أحد المسارات النوعية التي يعمل عليها المجمع في دعم تنمية المهارات اللغوية لدى النشء، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية، مؤكدًا أن استمرار المسابقة وتوسّع نطاقها الدولي يُبرز الاهتمام المؤسسي بتطوير المبادرات التي تخدم اللغة العربية في سياقاتها التعليمية والثقافية.

وثمَّن الوشمي دعم وزارة التعليم، وإسهامها في نشر هذه النسخة من المسابقة، وتعميمها على مكاتب التعليم في مناطق السعودية، ودورها في تعزيز اللغة العربية لدى الأطفال، بتحفيز طلابها للمشاركة في المسابقة، وإتاحة الفرصة لهم، لإبراز مواهبهم اللغوية والأدائية.

وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية بأداء الأطفال، وتعزيز حضورها في المنصات التفاعلية، وتمكين الجمهور من التعرّف على الإبداعات اللغوية الناشئة، إلى جانب دعم المواهب الواعدة وتشجيعها، وإتاحة الفرصة للفئات المختلفة، لإظهار قدراتهم اللغوية والخطابية.

وأشار المجمع إلى آلية المشاركة في هذه النسخة، وذلك بتصوير مقطع مرئي لا تزيد مدته على «5» دقائق، ورفعه في منصة «إكس»، مع إدراج وَسْمَي المجمع والمسابقة: «#مجمعالملكسلمانالعالميللغةالعربية و#تحديالإلقاء_للأطفال5» في نص المنشور، على أن يتقيّد الطفل المشارك بإلقاء قصيدة من اختياره في مسار «الشعر العربي الفصيح» فقط، وذكر معلوماته الشخصية في بداية المقطع المرئي «الاسم الثلاثي، والعمر، والجنسية، وبلد الإقامة»، وألّا تقل صلاحية جواز السفر للفائزين من خارج السعودية ومرافقيهم عن «6» أشهر.

وتأتي هذه النسخة امتدادًا للنجاحات التي حقّقتها النسخ السابقة، إذ شهدت النسخة الماضية مشاركة أكثر من «8000» مشاركٍ من «30» دولةً حول العالم، بما يُبرز اتساع نطاقها، وتنوّع حضورها على المستويين المحلي والدولي.

وتندرج هذه المسابقة ضمن جهود المجمع في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، بتنمية الكفايات اللغوية، وتعزيز حضور اللغة العربية عالميًّا، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء جيل معتزّ بلغته، وقادر على توظيفها في مجالات التعبير والتواصل المختلفة.