الطويان يفوز بعضوية «الكيك بوكسينج» الآسيوي

حصلت السعودية على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكيك بوكسينج، بفوز أحمد الطويان، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل بعضوية المجلس لمدة أربعة أعوام، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عُقد برئاسة ناصر نصيري، رئيس الاتحاد الآسيوي، وبمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة.

وعبّر الطويان عبر بيان صحافي، عن اعتزازه بفوز السعودية بهذا المقعد، وذلك لتحقق حضورًا على المستوى الدولي في لعبة الكيك بوكسينج، قائلًا :«هذا الفوز بالمقعد القيادي في الاتحاد الآسيوي يعكس الثقة التي تحظى بها السعودية في الساحة الرياضية الآسيوية والعالمية، وهو امتداد للدعم الكبير للقطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة، وبالتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية».

وأضاف الطويان :«سنعمل على نقل التجربة السعودية الناجحة وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير اللعبة، وتمكين الاتحادات الآسيوية، وتحقيق تطلعات الرياضيين في القارة».

وأشار البيان إلى أن هذا الانتخاب يأتي تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها الرياضة السعودية على المستويين القاري والدولي، وعلى الثقة المتنامية بالكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير الألعاب القتالية في آسيا.

ويملك الطويان سجلًا إداريًا حافلًا في مجالات عدة، ولا سيما في المجال الرياضي، إذ قاد الاتحاد السعودي للملاكمة والركل منذ تأسيسه 2022، ونجح خلال فترة قصيرة في إحداث نقلة نوعية على مستوى التنظيم والنتائج، كان من أبرزها تحقيق 5 ميداليات في بطولات العالم الأخيرة، إلى جانب تنظيم العديد من البطولات المحلية في مختلف مناطق السعودية، والعمل على توسيع قاعدة الممارسين للعبة، عملًا باستراتيجية الاتحاد وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في رفع نسبة ممارسة الرياضة.