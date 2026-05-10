«الانضباط» ترفض شكوى العلا ضد الفيصلي

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى المقدمة من قبل نادي العلا ضد نظيره الفيصلي بشأن مشاركة منيف دوشي، لاعب فريق الأخير الأول لكرة القدم، أمام الأنوار، في مواجهة الفريقين التي جرت 15 فبراير الماضي، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وفق البيان الصادر في الموقع الرسمي للجنة الأحد.

وأشار البيان إلى رفض الشكوى من الناحية الشكلية، في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكانت المباراة محل الشكوى، التي لعبت لحساب الجولة الـ 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في 15 فبراير الماضي، انتهت لمصلحة الفيصلي برباعية مقابل هدف للأنوار.

واقترب الفيصلي من الصعود إلى دوري روشن السعودي، بعد أن تغلب في مواجهة السبت الماضي على البكيرية 2ـ0، مستغلًا تعثر منافسه الدرعية الذي خسر من الأنوار برباعية مقابل هدفين في الجولة قبل الأخيرة.

ويتعين على الفيصلي تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام الباطن، الذي أعلن هبوطه رسميًّا لمصاف الدرجة الثانية برفقة العربي والجبيل، لضمان صعوده رسميًّا، على أن يدخل أصحاب المراكز من الثالث حتى السادس «ملحق» يتنافسون فيما بينهم لإعلان الصاعد الثالث الموسم المقبل.