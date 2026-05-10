قبل النصر.. نيفيش يزور أكاديمية الهلال

زار البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أكاديمية ناديه في الرياض، الأحد، والتقى المواهب المسجلة وتحدث لهم عن تجاربه الاحترافية.

واحتفل الدولي البرتغالي مع مواهب الهلال بتحقيق لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الذي حصده الأزرق الجمعة الماضي بعد الفوز على الخلود 2ـ1 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ولعب نيفيش مع الهلال الموسم الجاري 40 مباراة في جميع المسابقات، سجل 11 هدفًا وصنع 10، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

وبدأت أكاديمية الهلال رسميًا 2019 بهدف إعداد اللاعبين الصغار وتأهيلهم للاحتراف، وعملت إدارة النادي العاصمي 23 فرعًا داخل السعودية، ويعمل داخلها 230 موظفًا.

وسجل في أكاديمية الهلال بجميع فروعها 5 آلاف و600 لاعب ولاعبة.