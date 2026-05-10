بمشاركة 380 لاعبا.. اختتام منافسات بطولة البادل

اختتمت منافسات بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل، بعد أيام من التنافس شهدت مشاركة 380 لاعبًا ولاعبة، في واحدة من أبرز البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد السعودي للبادل.

وقدَّمت البطولة مستويات فنية لافتة في منافسات الرجال بمختلف الفئات «A وB وC وD»، إلى جانب فئتي السيدات والناشئين، وسط تنافس امتد حتى الأدوار النهائية.

وفي فئة الرجال «A»، تُوِّج الثنائي نواف القاضي وفيصل الربدي بالمركز الأول، فيما حلَّ قاسم العبيدان وعبد الله العبد الله ثانيًا.

ونال بلال النجار وعبد الله العمري لقب فئة الرجال «B»، بينما جاء عبد الله البطي ومنصور الربدي في المركز الثاني.

وفي فئة الرجال «C»، حصد يوسف الرشيد وجاسم الصفران المركز الأول، مقابل حصول يوسف الشهراني وحسام العريني على الوصافة.

أما فئة الرجال «D»، فشهدت تتويج فواز الراجح ومازن الشديد بالمركز الأول، فيما حلَّ عبد العزيز الزومان وراشد الجلعود ثانيًا.

وفي منافسات السيدات، حققت أريج فارح والعنود يماني المركز الأول، بينما جاءت سماهر كردي وسارة سلهب في المرتبة الثانية.

وعلى مستوى الناشئين، تُوِّج محمد الملحم وفيصل العمران بالمركز الأول، فيما حلَّ عبد المجيد حكيم وعبد الله زيتوني وصيفين.

وفي ختام البطولة، قدَّم الاتحاد السعودي للبادل شكره لشركة طيران ناس على دعمها ورعايتها، مؤكدًا أهمية الشراكات التي تسهم في تطوير الرياضة السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.