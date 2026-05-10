الشباب يبعد البليهي بعد احتفالية النصر

استبعد نادي الشباب علي البليهي، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، من المواجهة مع نيوم، الإثنين ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، بسبب احتفاليته بعد إحراز هدفٍ أمام النصر، الخميس في المباراة المقدَّمة من الجولة الـ 33.

وكشف حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، الأحد نقلًا عن مصادر خاصة، عن استبعاد نادي الشباب البليهي من قائمة الفريق لمواجهة نيوم، التي تغادر الرياض في وقت لاحق مساءً متجهةً إلى تبوك على متن طائرة خاصة.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ النادي قراره الانضباطي بسبب الكيفية التي احتفل بها اللاعب عقِب إحرازه هدفًا في مباراة النصر، التي خسِرها الفريق 2ـ4 أمام متصدر الترتيب.

ونزع اللاعب واقي الساق الخاص به ورفعه أمام الكاميرات، وكانت عليه صورة له بقميص فريق الهلال، على خلفية باللون الأزرق.

ويقضي المدافع، البالغ من العمر 36 عامًا، فترة إعارة من نادي الهلال بدأت خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة وتنتهي في ختام الموسم الجاري.