«سوني» توظف الذكاء الاصطناعي في «الأنيميشن»

كشفت شركة «سوني» عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين حركة الشخصيات «الأنيميشن» في ألعابها، وبرزت نسخة «Horizon Zero Dawn Remastered» كونها أحدث العناوين، التي استفادت من هذه الأدوات التقنية.

وأوضحت الشركة أن الأداة الجديدة، التي تُعرف باسم «Mockingbird»، تسهم في تسريع عملية تحويل بيانات الأداء الحركي إلى رسوم ثلاثية الأبعاد بدقة عالية.

ووفقًا لتقارير صحافية، نجحت التقنية في تقليص الوقت المستغرق لمعالجة حركات الوجه، وتعبيرات الشخصيات من ساعات طويلة إلى أجزاء من الثانية، دون المساس بجودة العمل البشري، إضافة إلى توظيف أدوات ذكاء اصطناعي أخرى لتصميم تفاصيل معقدة مثل حركة الشعر.

وأشارت الشركة إلى إجراء تحويل لقطات فيديو واقعية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، وهي التقنية التي بدأ اعتمادها أيضًا في استوديوهات كُبرى تابعة لسوني، مثل «Naughty Dog»، و«San Diego Studio»، لتعزيز الكفاءة الإنتاجية في الألعاب الجديدة.