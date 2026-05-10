لعبة «ليجو باتمان» تعتمد نظام «Denuvo»

أعلن استوديو «TT Games» عن دمج نظام الحماية «Denuvo» المضاد للتهكير في نسخة الحاسب الشخصي من لعبة «LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight».

وأوضح الاستوديو أن الهدف من هذا الإجراء يكمن في حماية المبيعات الأولية للعبة، والتي تتصدر حاليًا قوائم الطلب المسبق عالميًا، في ظل استراتيجية الشركة لتعزيز عوائد البرمجيات لهذا العام.

وحسبما كشفه عدد من التقارير الصحافية، ظهر التحديث الجديد عبر صفحة اللعبة الرسمية في متجر «ستيل»، ما أثار تساؤلات لدى مجتمع اللاعبين حول تأثير هذا النظام على أداء اللعبة التقني.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة تأتي قبل أسابيع قليلة من الإطلاق الرسمي للعبة المقرر 22 مايو الجاري.

وتعتمد اللعبة على محرك «Unreal Engine 5» لتقديم عالم مفتوح يُعد الأضخم في تاريخ السلسلة.