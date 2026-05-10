كونسيساو يجري 3 تعديلات اتحادية

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لقاء ضيفه ضمك، مساء الأحد في جدة، بتشكيلٍ يختلف في ثلاثة أسماء عن ذلك الذي بدأ أمام الخلود، الإثنين.

ولخوض مباراة لجولة الـ 32، اختار المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الاعتماد على الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والظهيرين مهند الشنقيطي والألباني ماريو ميتاي، والمدافعَين حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، والبرازيلي فابينيو تفاريس وعوض الناشري والجزائري حسام عوار، لاعبِي الوسط، والجناحين الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستفين بيرجوين، والمهاجم المغربي يوسف النصيري.

وعلى دكة الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم المدافع أحمد شراحيلي، والمهاجم صالح الشهري، والجناحان عبد الرحمن العبود، وعبد العزيز البيشي، وفيصل الغامدي، لاعب الوسط.

وتعادل الاتحاد سلبًا مع ضيفه الخلود، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31، رافعًا عدد نقاطه إلى 49، أبقته في المركز السادس.

وبدأ «النمور» المباراة الماضية بتشكيلٍ ضمَّ ثمانيةً ممن يبدؤون أمام ضمك مُضافًا إليهم الظهير أحمد الجليدان، والمدافع أحمد شراحيلي، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش. ويغيب الجليدان وسيميتش عن قائمة مباراة الجولة الـ 32، ويجلس شراحيلي بين الاحتياطيين. فيما يعود فابينيو إلى المجموعة الأساسية، وكذلك ديابي، والشنقيطي.