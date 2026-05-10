الخليج يؤجل مصير بويت.. ويسترد ماسوراس

أجلت إدارة نادي الخليج حسم ملف الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، سواء بتجديد عقده موسمًا آخر أو صرف النظر عن استمراره، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتأتي هذه الخطوة بعد الخسارة الثقيلة أمام الاتفاق 0ـ5 ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، السبت.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الإدارة الخلجاوية فضلت التريث وعدم اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني.

وتنتظر الإدارة ما ستسفر عنه مواجهتا الفريق أمام الأخدود والأهلي في الجولتين الأخيرتين من الدوري قبل إصدار قرارها النهائي بخصوص مستقبل بويت.

وتولى بويت «58 عامًا» تدريب الفريق الخلجاوي في 23 أبريل الماضي خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

وقاد المدرب الأوروجوياني تدريب الخليج في خمس مباريات بالدوري، وحقق انتصارين وخسر ثلاثًا.

من جهة أخرى، منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركة المهاجم اليوناني جيورجوس ماسوراس أمام الأخدود، السبت، ضمن الجولة الـ33 من الدوري، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهتي الهلال والاتفاق.

وضمن الخليج البقاء مع الكبار قبل عدة جولات بعدما حصد 37 نقطة وضعته في المركز الـ11.