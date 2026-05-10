ضمك يبدأ بالنجعي ويثبت التشكيل

حافظ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، على تشكيله الأساسي، مجريًا عليه تعديلًا وحيدًا قبل مواجهة الاتحاد، مساء الأحد في جدة، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ويدخل ضمك إلى المباراة بالبرازيلي كيوين سيلفا، في حراسة المرمى، والظهيرين سنوسي هوساوي وعبد الرحمن العبيد، والمدافعَين المغربي جمال حركاس والجزائري عبد القادر بدران. وفي الوسط، يلعب طارق عبد الله، والغيني مورلاي سيلا، والأرجنتيني فالنتين فادا. ويتشكل الثلاثي الأمامي من الكونجولي جوناثان أوكيتا، والبرازيلي ديفيد كايكي، ويحيى النجعي، الذي يدخل إلى التشكيل بدلًا من المهاجم البرازيلي أرييلسون، الذي بدأ مباراة الخليج، ضمن الجولة الـ 31، التي خسِرها فريقه 0ـ2، السبت قبل الماضي، في خميس مشيط.