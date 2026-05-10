أستون فيلا يفرط في انتزاع «الرابع»

أهدر فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم فرصة الاقتراب من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادله مع مضيفه بيرنلي الهابط سلفًا 2ـ2، الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبكّر بيرنلي بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة الثامنة عبر مهاجمه جايدون أنتوني، ورد الضيوف قبل نهاية الشوط الأول عبر روس باركلي عند الدقيقة 42، قبل أن يمنحهم أولي واتكينز، الذي ألغي له هدف في الدقيقة 39 بسبب التسلل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، التقدم مطلع الشوط الثاني.

لكن الهولندي زيان فليمينج، لاعب الوسط، أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط «58».

وفشل أستون فيلا في استغلال تعثر ليفربول مع ضيفه تشيلسي 1ـ1، السبت، لانتزاع المركز الرابع، فبقي خامسًا برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف خلف الـ«ريدز».

وكان أستون فيلا ضمن مكانه في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس الماضي، بفوزه الكاسح على مواطنه نوتنجهام فوريست 4ـ0 إيابًا بعد خسارته 0ـ1 ذهابًا، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري عانى من آثار المجهود القاري على ملعب «تيرف مور».

ورفع فيلا الفارق إلى أربع نقاط عن بورنموث السادس، وتقدم بست نقاط على برايتون في معركة التأهل إلى دوري الأبطال، لكنه يواجه نهاية موسم صعبة مع مباراتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، تحيطان بنهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورج الألماني في إسطنبول.