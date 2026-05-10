الرابطة ترفض طلب الأهلي

رفضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب إدارة النادي الأهلي تقديم موعد مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام الخلود، 16 مايو الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن إدارة الأهلي طلبت لعب المباراة عند الـ 07:00 مساءً بدلًا من الـ 09:00، رغبةً منها في تنظيم حفل خاص للاحتفاء بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا للمصدر، جاء رد الرابطة بالموافقة على تنظيم مراسم الاحتفال عقب نهاية المواجهة مباشرة، مع الإبقاء على موعد المباراة كما هو دون تغيير.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 22 انتصارًا، و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.