فالينسيا ينعش حظوظ البقاء

عزز فريق فالينسيا الأول لكرة القدم حظوظه في النجاة من شبح الهبوط للدرجة الثانية بفوز ثمين خارج ملعبه على أتلتيك بلباو 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، الأحد.

وأحرز النيجيري عمر صادق هدف الضيوف في الدقيقة 72 من المباراة التي جرت على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي.

وانتزع فالينسيا ثلاث نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ 12 متخلفًا بفارق الأهداف عن رايو فاييكانو وأوساسونا اللذين يسبقانه في جدول الترتيب بالتفوق بفارق الأهداف.

وواصل فالينسيا صحوته بتحقيق فوزه الثاني في آخر خمس جولات، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن خطر الهبوط للدرجة الثانية قبل ثلاث جولات على انتهاء المسابقة.

أما بلباو فتلقى خسارته الثالثة في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز التاسع متخلفًا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد تاسع الترتيب، وخيتافي صاحب المركز السابع، اللذين يتفوقان بفارق الأهداف أيضًا.

وفي مباراة ثانية استمر فياريال بسلسلة اللاهزيمة للمباراة الخامسة تواليًا بعد أسبوع من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادله مع مضيفه ريال مايوركا 1-1.

وتقدم فياريال عبر مهاجمه ايوسي بيريس «31 من ركلة جزاء»، وأدرك الكوسوفي وداد موريكي التعادل «45+2».

ورفع فياريال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، فيما يقبع ريال مايوركا في المركز الـ 13 برصيد 39 نقطة.