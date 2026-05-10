بنقاط فرايبورج.. هامبورج يبقى في «بوندسليجا»

ضمن فريق هامبورج الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا، بقاءه بين أندية النخبة في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه فرايبورج المنتشي بوصوله إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليج» 3ـ2، الأحد، في الجولة الـ33 قبل الأخيرة.

وسجل كل من الجامبي بايكري جاتا عند الدقيقة 14، والكرواتي لوكا فوشكوفيتش 64، والبديل البرتغالي فابيو بالدي 67، أهداف هامبورج، والكرواتي إيجور ماتانوفيتش «16 و87» هدفي فرايبورج.

وكان هامبورج العائد إلى «بوندسليجا» بعد سبعة مواسم في الدرجة الثانية، نجا رسميًا الموسم الجاري من الهبوط الأسبوع الماضي بفوزه الصعب على أرض أينتراخت فرانكفورت 2-1.

وارتقى هامبورج الى المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 44 نقطة في المركز السابع.

وقدّم أبطال أوروبا عام 1983 أداءً رائعًا مجددًا، وهزموا فرايبورج الذي كان يبحث عن ضمان مقعد أوروبي في حال فوزه، لكن ستتاح له فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا والفوز بأول لقب كبير في تاريخه إذا تغلب على أستون فيلا الإنجليزي في نهائي مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليج» في إسطنبول في 20 مايو الجاري.