في الرمق الأخير.. نوتنجهام يتفادى الهبوط

سجل إليوت أندرسون، لاعب فريق نوتنجهام فورست الأول لكرة القدم، هدف التعادل المتأخر في مرمى نيوكاسل يونايتد لينتهي ​اللقاء بالتعادل 1-1 الأحد، ويمنح فريقه نقطة ثمينة تضمن له البقاء في الدوري الإنجليزي.

وكان نيوكاسل قد تقدم عبر هارفي بارنز في الدقيقة 74، إلا أن معاناة الفريق المتكررة مع استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة عادت لتطارده، بعدما أحرز أندرسون ‌هدف التعادل ‌في الدقيقة 88، ليقتسم الفريقان ​النقاط.

وبهذه ‌النقطة، ⁠يحتل نوتنجهام ​المركز ⁠15 في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يملك نيو كاسل 46 نقطة في المركز الـ 13.

واستفاد فورست من خسارة وست هام يونايتد أمام أرسنال ليضمن رسميًا البقاء في الدوري الممتاز.