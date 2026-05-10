الرياض يعزز آمال البقاء بنقاط الفتح

عزز فريق الرياض الأول لكرة القدم آمال البقاء في دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه الفتح 1ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32.

ويدين الفريق العاصمي بهذا الانتصار إلى مهاجمه السنغالي مامادو سيلا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 47 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

واستعاد الرياض توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ16 بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الـ15 بالرصيد ذاته.

وتبقت مباراتان للرياض أمام التعاون والأخدود الهابط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، أما ضمك فتنتظره ثلاث مواجهات ضد الاتحاد والفيحاء والنصر.

في المقابل، واصل الفتح غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليًا «تعادلان وخسارتان»، وبذلك يتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ 12.