ثيو جاهز قبل الديربي

أظهرت فحوص طبية أجراها الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزيته لمواجهة النصر، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتعرض الظهير الدولي الفرنسي لإصابة حالت دون إكماله مواجهة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة، إذ غادر الملعب في الدقيقة 83، وحل مكانه عبد الكريم دارسي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن إصابة ثيو هيرنانديز خفيفة، ولن تمنعه من المشاركة مع فريقه في موقعة الديربي.

وعاود الفريق الهلالي تدريباته، الأحد، بعد يوم من الإجارة عقب التتويج بلقب الملك إثر الفوز على الخلود 2ـ1 في المباراة النهائية.

ويحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 مباراة، بينما يتصدر النصر الترتيب العام للدوري بـ 82 نقطة من 32 لقاء.