765 مليون دولار خسائر بسبب «بنجي»

سجلت شركة «سوني» خسائر «Impairment loss» بلغت 765 مليون دولار مرتبطة باستوديو «بنجي» «Bungie»، ضمن تقريرها المالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.

وتعزي «سوني» هذه الخسائر إلى مراجعة الشركة لخططها التجارية بعد أداء أقل من التوقعات لبعض العناوين الرئيسة.

وأوضح التقرير أن التراجع شمل أداء لعبة «Destiny 2»، إضافة إلى البداية المتعثرة للعبة التصويب الجديدة «Marathon» التي أطلقت أخيرًا.

ورغم هذه الخسائر المحاسبية الناتجة عن إعادة تقييم أصول الاستوديو الذي استحوذت عليه سوني عام 2022 بصفقة بلغت 3.6 مليار دولار، إلا أن قطاع الألعاب في الشركة حقق نموًا بنسبة 12 في المئة في الدخل التشغيلي، مدعومًا بمبيعات الأجهزة والخدمات الرقمية الأخرى.