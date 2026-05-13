النصر يخشى سيناريوهات تعادلات الهلال

سجل فريق النصر الأول لكرة القدم ومنافسه التقليدي الهلال التعادل الثالث في مواجهات إياب دوري المحترفين السعودي، الثلاثاء.

وانتهت مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك» في الرياض بهدف لمثله.

ويخشى النصراويون من تكرار تجربة الهلاليين مع تعادلات الدور الثاني وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في الدوري.

وكان التعادل الأول بين الفريقين في 8 فبراير 2018، بعد ما انتهت المباراة 2ـ2 ضمن الجولة الـ 21 ونجح الهلال في الفوز باللقب.

وبعده بستة أعوام حضر التعادل الثاني بهدف لمثله 17 مايو 2014 وحصد الأزرق اللقب.

والتعادل الثالث والأخير الثلاثاء ضمن الجولة الـ 32.

ويحتاج النصر إلى الفوز على ضمك الجولة المقبلة على ملعب «الأول بارك» في الرياض لتحقيق لقب الدوري رسميًا أو تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة في مواجهتي نيوم على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.